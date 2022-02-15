Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Pelitdibi mevkisinde meydana gelen olayda, İsmail Tekkol yönetimindeki otomobil, Soner Gürel yönetimindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.





Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Tekkol (76) ile yanındaki Cemal Altıparmak (46), Pembe Tekkol (67) ve Ayşe Altıparmak (43) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Tekkol ile Cemal Altıparmak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)