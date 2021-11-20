Türkiye Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Türkiye

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'daki kazada 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlarda bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 09:32 Son Güncelleme:
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Kaza, gece Çelikhan-Adıyaman yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Keskinkılıç (33) yönetimindeki 02 AAU 102 plakalı otomobil ile Vedat Sivritaş'ın (32) kullandığı 44 ABM 414 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Zeynep Keskinkılınç (33), Hümeyra Keskinkılınç (8), Ramazan Sivritaş (57) ile Muhammed Sivritaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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