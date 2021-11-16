Ekonomi Otomotiv Ar-Ge’sinde istihdam artıyor

Otomotiv Ar-Ge’sinde istihdam artıyor

Ekonomi

Otomotiv Ar-Ge’sinde istihdam artıyor

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 8’incisi gerçekleştirilen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi’nde, en üst kategori olan “251 ve üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı Yapan Şirketler” kategorisinde Tofaş, ödül aldı. Firma ayrıca, otomotiv Ar-Ge Merkezleri arasında en üst sırada yer aldı.

16 Kasım 2021, Salı 19:19 Son Güncelleme:
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Toplamda 700 çalışan 

Tofaş Ar-Ge’nin, Stellantis dünyasındaki farklı marka ve modeller için bileşenler ve sistemlerin tasarlanması, sanal/fiziksel doğrulamalar yapılması, prototiplenmesi  gibi birçok farklı alanda sorumluluk üstlendiğini ekleyen TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, “Yaklaşık 700 çalışanımızın bulunduğu Ar-Ge merkezimizle nihai ürünlerin geliştirilmesinin yanı sıra mühendislik ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

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