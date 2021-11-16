Otomotiv Ar-Ge’sinde istihdam artıyor

Toplamda 700 çalışan

Tofaş Ar-Ge’nin, Stellantis dünyasındaki farklı marka ve modeller için bileşenler ve sistemlerin tasarlanması, sanal/fiziksel doğrulamalar yapılması, prototiplenmesi gibi birçok farklı alanda sorumluluk üstlendiğini ekleyen TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, “Yaklaşık 700 çalışanımızın bulunduğu Ar-Ge merkezimizle nihai ürünlerin geliştirilmesinin yanı sıra mühendislik ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.