Ekonomi Otomotiv devine büyük şok! Temyiz başvurusu reddedildi

Otomotiv devine büyük şok! Temyiz başvurusu reddedildi

Ekonomi

Otomotiv devine büyük şok! Temyiz başvurusu reddedildi

ABD'de Yüksek Mahkeme, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in emisyon testi manipülasyonundan kaynaklanan 3 eyaletteki tazminat taleplerine ilişkin temyiz başvurusunu reddetti.

15 Kasım 2021, Pazartesi 22:21 Son Güncelleme:
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ABD'de Yüksek Mahkeme, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in emisyon testi manipülasyonundan kaynaklanan 3 eyaletteki tazminat taleplerine ilişkin temyiz başvurusunu reddetti.

Mahkeme, Volkswagen ve Alman otomobil tedarikçisi Robert Bosch LLC'nin Florida ve Utah'da alt mahkemelerdeki davalarda çıkan, otomobil üreticisine dizel manipülasyonu nedeniyle ceza uygulayabileceğine yönelik kararlara ilişkin temyiz talebinin reddedildiğini bildirdi.

Ayrıca Yüksek Mahkeme, Volkswagen'in Ohio eyaletindeki benzer bir dava kararına yaptığı itirazı da reddetti.

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te, Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının, normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde milyonlarca dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Şirket, emisyon skandalının yol açtığı davalarda 20 milyar dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalmıştı.

Çevre Koruma Ajansını aldatmakla ve yerel yasaları ihlal etmekle suçlanan Volkswagen, eyaletlerde açılan davalara karşı Temiz Hava Yasası uyarınca yalnızca federal hükümetin bu tür iddiaları takip edebileceğini savunmuştu.

AA

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