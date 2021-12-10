Otomotivde stokçuluğa ceza geldi! Bakanlık harekete geçmişti
Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 liralık idari para cezası verildiğini duyurdu.
10 Aralık 2021, Cuma 16:05 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 liralık idari para cezası verildiğini duyurdu.
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