Otopark şartına metrekare ayarı

31 Mart’tan itibaren yeni Otopark Yönetmeliği, hazırlanan değişiklikler ile birlikte yürürlüğe girecek. Düzenleme, kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanacak.

BÜYÜKLÜĞE GÖRE

Hazırlanan yeni yönetmelik taslağıyla, dairelerin büyüklüğüne göre otopark şartı getiriliyor. Böylece, 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80 ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120 ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek.

DÜKKANLARA 40 M2’DE BİR

Dükkan, mağaza ve banka gibi fonksiyonlarda her 30 metrekare için bir adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 adet olarak, büro binalarında her 40 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için 1 adet olacak şekilde revize edilecek.

YERİ OLMAYANA DÜZENLEME

Otopark mevzuatında ilk kez arsasında otopark yapamayanlar için de bir düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, parselinde otopark yapamayan yapılar için 1.000 metre yarıçapındaki başka bir binadan, arsadan ya da varsa ticari otoparktan tapuya şerh konmak suretiyle otopark yeri temin edebilme imkanı getiriliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÜZDE 2

Otoparklarda elektrikli araç yerleri artırılıyor. Taslağa göre, asgari zorunlu otopark adedi 20’den fazla olan yeni yapılacak binalarda 1 Ocak 2023’e kadar en az yüzde 2, bu tarihten sonra ise yüzde 5 oranında elektrikli araç park yeri düzenleme şartı getiriliyor. Alışveriş merkezi (AVM) ve bölge otoparklarında ise bu oranlar 1 Ocak 2023 tarihine kadar yüzde 5, bu tarihten itibaren ise yüzde 10’a çıkarılıyor.

KOMŞULARLA ORTAKLIK İMKANI

Taslaktaki dikkat çeken diğer maddeler şöyle:

Otoparkın öncelikle; bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılarak talebe göre binanın bodrumunda ya da parsel arka, yan bahçesi veya ön bahçesinde veya bu bahçelerin altında karşılanabilmesi hükmü getiriliyor. l

Parsel arka bahçesinde binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydı ile mekanik otopark yapabilme imkanı verilecek.

120 metrekareden küçük olup 3 kat ve üzeri yapı bulunan parsellerde talep halinde otoparkın bedel karşılığı bölge otoparkından temin edilebilme imkanı da veriliyor.

250 metrekareden küçük parsellerde otopark ihtiyacının yarısının parselde karşılanması kaydı ile zorunlu otopark adedi yüzde 50 azaltılıyor.

Komşu parsellerin anlaşması halinde bitişik olan bahçelerin, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkanı getiriliyor. Bu sayede birden çok parselin anlaşması ile ada içi otoparkların önü açılıyor.

Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapı ruhsatı başvuruları ile kamu kurumları tarafından ihalesi yapılmış işlerde, talep edilmesi halinde eski yönetmeliğe göre ruhsat alınabilecek.