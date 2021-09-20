Türkiye Otoparkın 3'üncü katından düştü! O anlar kamerada

Otoparkın 3'üncü katından düştü! O anlar kamerada

Türkiye

Otoparkın 3'üncü katından düştü! O anlar kamerada

Bursa’da, dengesini kaybettiği iddia edilen İlker Atalay (36), 5 katlı otoparkın 3'üncü katından zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atalay'ın düştüğü an ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

20 Eylül 2021, Pazartesi 19:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi'nde bulunan katlı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı otoparkın 3'üncü katında yürüyen İlker Atalay, dengesini kaybetti. Otoparkın 3'üncü katından beton zemine düşen Atalay, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlker Atalay, ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İlker Atalay'ın otoparkın 3'üncü katından yola düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Atalay'ın binanın 3'üncü katından otopark girişindeki beton zemine düştüğü anlar yer aldı.

Semih ŞAHİN/ DHA

İlgili Haberler
Çorum'da ele geçirildi! Tam 1 milyon 30 bin taneMeteoroloji'den yeni hava durum raporu! Sıcaklıklar 6-10 derece birden düşecek


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Hakan Çelik
Konforla öne çıkıyor
Hakan Çelik
Şirin Sever
Aşıdan kombinezona nasıl geçtiniz yahu?
Şirin Sever
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Murat Çelik
Aşı, İngiltere ve kış
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalif medyaya 'demokrasi baharı' beklerken…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 20 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı mı?