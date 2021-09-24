Türkiye Otoparkta araçlar sular altında kaldı! Konya'da şaşırtan görüntü

Otoparkta araçlar sular altında kaldı! Konya'da şaşırtan görüntü

Türkiye

Otoparkta araçlar sular altında kaldı! Konya'da şaşırtan görüntü

Konya Selçuklu'da bir sokaktan geçen şebeke suyunun patlaması nedeniyle sitenin bodrum katındaki kapalı otoparkta bulunan 37 araç sular altında kaldı. Site yöneticisi Öner Şahin, 'Apartman sakinlerimiz durumu fark etmiş, apartman görevlisine ve bana haber verildi sonra KOSKİ ekiplerine haber verdik' dedi.

24 Eylül 2021, Cuma 13:40 Son Güncelleme:
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Olay, saat 04.00 sıralarında, Musalla Bağları Mahallesi Gazi Ahmet Değerli Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan geçen şebeke suyu hattının patlaması üzerine, sitenin bodrum katındaki kapalı otoparkta bulunan araçlar, sular içinde kaldı. Durumu fark eden apartman sakinleri, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (KOSKİ) haber verdi. Bu sırada otoparktaki araçların bazıları, çıkarılırken, artan su seviyesi nedeniyle 37 araç da kaldı.


Site yöneticisi Öner Şahin, 37 araç ve 1 motosikletin hasar gördüğünü belirterek, ''Apartman sakinlerimiz durumu fark etmiş, apartman görevlisine ve bana haber verildi sonra KOSKİ ekiplerine haber verdik. Su seviyesi de yükseldi. Şimdi su tahliye ediliyor, bir taraftan da hasar tespit çalışması devam ediyor'' dedi.


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