Türkiye Otoparkta şoke eden görüntüler! Rus Tamara'nın aracına saldırmış

Otoparkta şoke eden görüntüler! Rus Tamara'nın aracına saldırmış

Türkiye

Otoparkta şoke eden görüntüler! Rus Tamara'nın aracına saldırmış

Antalya Hurma'da bir sitenin otoparkındaki otomobilin camını parçalayıp, tekmeleyerek araca zarar veren kişinin, babasıyla tartışıp, sinirini babasının arkadaşı Rus Tamara Y.'nin (32) otomobilinden çıkaran K.C.A. (24) olduğu belirlendi.

11 Nisan 2021, Pazar 16:55 Son Güncelleme:
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Antalya'da bir sitenin otoparkına giren eli sopalı kişi, park halindeki otomobilin camını parçalayıp, tekmeleyerek araca zarar verdi. Saldırı anı, otoparkta bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


Olay, dün gece Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Geç saatlerde site otoparkına bir arkadaşıyla birlikte gelen 30 yaşlarında kimliği belirsiz kişi, 07 MYA 44 plakalı aracın aynasına tekme atarak kopardı. Ardından aracın camlarına elindeki sopayla vurup kıran saldırgan, otomobilin her yanına aynı sopayla hasar verdi. Bir süre sonra yanındaki arkadaşının cep telefonunu alan kişi, sopayla araca vururken diğer yandan da kameraya çekti. Bir süre araca bu şekilde zarar veren kişi, ardından arkadaşıyla birlikte otoparktan ayrıldı.

Saldırı anı, otoparkta bulunan güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Adı açıklanmayan araç sürücüsünün şikayeti üzerine saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

RUS TAMARA'NIN ARACINA SALDIRMIŞ

Antalya Hurma'da bir sitenin otoparkındaki otomobilin camını parçalayıp, tekmeleyerek araca zarar veren kişinin, babasıyla tartışıp, sinirini babasının arkadaşı Rus Tamara Y.'nin (32) otomobilinden çıkaran K.C.A. (24) olduğu belirlendi. 10 yıldır Antalya'da yaşayan Tamara Y., komşularından oturduğu sitenin otoparkındaki otomobiline bir kişinin zarar verdiğini öğrenince olay yerine indi. Tamara Y., otomobilinin cam, far, aynalarını kıran kişinin, arkadaşının oğlu K.C.A. olduğunu görüntülerden görünce ikinci şok yaşadı. Aynı gün Muratpaşa Güzelbağ Mahallesi'ndeki kendi şirketine ait bir servis aracının da aynı şekilde zarar gördüğünü öğrenen Tamara Y., polisi arayarak şikayetçi oldu. Araçların toplam değerinin 550 bin lira olduğu öğrenildi.

DHA

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