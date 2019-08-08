Otoparktaki hırsızlıktan AVM sorumlu

Mahkeme otoparkta herhangi bir güvenlik görevlisinin bulunmaması ve kamera sisteminin olmamasından dolayı olaya müdahale edememeleri nedeniyle AVM yönetimini, AVM işletmesini ve güvenlik şirketini kusurlu buldu.

FAİZİYLE ÖDENECEK

Mahkeme gerekçeli kararında, alışveriş merkezi işletmesinin, kendi sorumluluk alanlarında ziyaretçilerin can, mal, hırsızlık eylemi, çevre güvenliği, otopark ve bunun gibi yerlerde önleyici ve caydırıcı önlemler alması gerektiğini belirtti. Mahkeme çalınan paranın 97 bin 500 TL’sinin ve kırılan cam bedeli olarak 100 TL’nin olay tarihinden itibaren faiziyle ödenmesine karar verdi.

GÜVENLİKTEN SORUMLU

Kararı değerlendiren iş adamının avukatı Pelin Şenol Baruh, mahkemenin kararıyla AVM’ye gelen her müşterinin can ve mal güvenliğinin AVM’ye teslim edildiğini belirtti. Bu kararın ardından AVM’lerin daha fazla tedbir alacağını belirten Baruh, “Plaka okuma sistemi, kameralara, ışıklandırmaya daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüketicinin de bu konuda daha fazla bilinçlenmesi gerek” diye konuştu.