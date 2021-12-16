Türkiye Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti!

Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti!

Türkiye

Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti!

Adana Kozan'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Salih Özcan'ın araca otostop yaparak bindiği ortaya çıktı.

16 Aralık 2021, Perşembe 11:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, Kozan-Kadirli kara yolu Pekmezci kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Kadirli'den Kozan istikametine giden Harun Coşkun (51) yönetimindeki 06 CLJ 485 plakalı hafif ticari araçla, karşı yönden gelen İlyas Aydın (58) yönetimindeki 01 R 5185 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Salih Özcan hayatını kaybederken araç sürücüleri de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Salih Özcan'in Kadirli ilçesine bıçak satmak için yola çıktığı, Kozan Mansurlu kavşağından otostop yaparak kamyonete bindiği öğrenildi. 



DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Bu gol kaçar mı?
Rauf Tamer
Banu Şen
Kazakistan geleceğe daha umutla bakıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Ne kaybettiğimizin farkında mıyız?
Şirin Sever
Oral Çalışlar
Bu tecrübeye güveniyorum
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Yeni hayatımız
Murat Çelik
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkçe bilmediği için onay verdiği mesaj başını yaktı!