Otostop yapmak ve yapanı almak yasaklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karantinada olan bazı vatandaşların otostop yaparken yakalandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Şehirlerarası ulaşımda istenilen HES kodunu devreden çıkartarak salgının yayılmasını hızlandırdığı için Gaziantep genelinde otostop yapmak ve yapanı almak yasaklanmıştır. İhlal edenlere 3 bin 150 lira ceza verilecektir."

AA