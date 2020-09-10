Türkiye Otostop yapmak ve yapanı almak yasaklandı

Otostop yapmak ve yapanı almak yasaklandı

Türkiye

Otostop yapmak ve yapanı almak yasaklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentte otostop yapmak ve yapanı almanın yasaklandığını bildirdi.

10 Eylül 2020, Perşembe 19:32 Son Güncelleme:
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Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karantinada olan bazı vatandaşların otostop yaparken yakalandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Şehirlerarası ulaşımda istenilen HES kodunu devreden çıkartarak salgının yayılmasını hızlandırdığı için Gaziantep genelinde otostop yapmak ve yapanı almak yasaklanmıştır. İhlal edenlere 3 bin 150 lira ceza verilecektir."

AA

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