Otostop yapmak ve yapanı almak yasaklandı
Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentte otostop yapmak ve yapanı almanın yasaklandığını bildirdi.
10 Eylül 2020, Perşembe 19:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karantinada olan bazı vatandaşların otostop yaparken yakalandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Şehirlerarası ulaşımda istenilen HES kodunu devreden çıkartarak salgının yayılmasını hızlandırdığı için Gaziantep genelinde otostop yapmak ve yapanı almak yasaklanmıştır. İhlal edenlere 3 bin 150 lira ceza verilecektir."
AA
BUNLARI DA OKUYUN