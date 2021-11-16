Türkiye Otoyol kapatıp yarış yaptılar! Diğer araçlara makas attılar

Otoyol kapatıp yarış yaptılar! Diğer araçlara makas attılar

Türkiye

Otoyol kapatıp yarış yaptılar! Diğer araçlara makas attılar

İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak yarış yaptı. Trafikteki diğer sürücülere makas atılarak yapılan yarış arkadaki bir sürücü tarafından saniye saniye görüntüledi.

16 Kasım 2021, Salı 10:32 Son Güncelleme:
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Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.



Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

DHA

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