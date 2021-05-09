Türkiye Otoyol kenarında dehşet! Çocuğun ağlaması da onu durdurmadı…

Otoyol kenarında dehşet! Çocuğun ağlaması da onu durdurmadı…

Türkiye

Otoyol kenarında dehşet! Çocuğun ağlaması da onu durdurmadı…

Ankara'da, otoyol kenarında bir kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının sözlü ve fiziki şiddete uğradığı ve olay yerindeki çocuğun da korkuyla ağladığı görüldü.

09 Mayıs 2021, Pazar 07:49 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam üzeri Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, beraberindeki kadını çocuğunun yanında darp etmeye başladı. Otomobilden inen kişi, kadına yol kenarında sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu. Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir TIR sürücüsü de korna çalarak, kadını darp eden kişiye tepki gösterdi. Saldırgan bu sefer de TIR sürücüsünün üzerine yürüdü. Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.


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