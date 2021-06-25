Otoyollarda hız limiti artıyor

Karayollarında maksimum hız limiti otomobiller için 120 kilometre. Yasalar bu limitin yüzde 10’a kadar aşılmasına müsaade ediyor. Yani 120 kilometre hızda 12 kilometre pay var. Bu pay sayesinde yolun eğimi, hava koşulları gibi nedenlerle oluşabilecek kısa süreli hız limiti ihlalinden dolayı sürücülere ceza kesilmiyor. Buna karşılık hız limitinin yüzde 10-30 arasında aşılması halinde 314 lira, yüzde 30-50 aşılması durumunda 652 lira ceza kesiliyor, yüzde 50’nin üstünde hız aşımında da bu tutar 1.340 liraya çıkıyor.

ARAÇ KALİTESİ DE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün, yeni karayollarından başlamak üzere hız limitlerinin esnetilebileceğinin sinyalini verdi. Yol ve araç kalitesinin arttığına işaret eden Bakan Soylu, “Trafik kazalarının en önemli nedeni sürat ama eski Türkiye değil. Yol standardımız, kalitemiz konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da Karayolları Genel Müdürlüğü’müz de çok yetkin” dedi.

137.5 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

Soylu, şöyle devam etti:

“Bizim sürat yönetimimiz 120, ona bir yüzde 10’luk tolerans var, 132 kilometre... Otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkimiz var. Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre Karayolları ile trafik bir çalışma yapıyor. Bir miktar artırma konusunda, yeni karayollarından başlamak suretiyle bir adım atılması üzerine çalışma gerçekleştiriliyor.” Bu kapsamda 120 kilometre olan sınırın 125 kilometreye, yüzde 10 toleransla maksimum hızın 137.5 kilometreye ulaşabileceği ifade ediliyor. ''

PLAKA TANIMA SİSTEMİYLE TAKİP

Trafik kazalarının önlenmesi konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Soylu, maket trafik araçlarının, bulundukları yerlerde kaza oranlarını yüzde 30 oranında azalttığına dikkat çekti. Soylu, ortalama hız tespit sisteminin kurulu olduğu otoyollarda 2020’de toplam kazada yüzde 25, can kayıplarında yüzde 33 azalma sağlandığını dile getirerek, halen yeni otoyollara sistemin kurulumunun sürdüğünü söyledi.

Süleyman Soylu, yeni bir sistem daha geliştirdiklerini, plaka tanıma sistemine yerli ve milli bir yazılım daha eklediklerini ve bununla hız koridorunun takibini yaptıklarını dile getirdi.