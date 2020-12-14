Otto Baric corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bir dönem Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yapan futbol adamı Otto Baric hayatını kaybetti. Otto Baric yakalandığı corona virüs nedeniyle 87 yaşında aramızdan ayrıldı. 1997-1998 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapan Baric, Hırvat futbolunun önemli isimlerindendi.
14 Aralık 2020, Pazartesi 11:04 Son Güncelleme:
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Futbolculuk hayatında Metalac, Lokomotiv Zagreb gibi takımlarda oynayan 1933 doğumlu Baric, 1964 yılında erken yaşta teknik direktörlüğe başladı. 1997 yılında Fenerbahçe'nin başına geçen Baric, 36 maç boyunca Fenerbahçe'yi çalıştırdı.
36 maçta 2.00 puan ortalaması yakalayarak iyi bir performans gösterse de Baric ve Fenerbahçe, şampiyonluğu o yıl 4 puan farkla Galatasaray'a kaptırdı ve ligi ikinci bitirdi.
Baric teknik direktörlük hayatında LASK Linz, Sturm Graz, Stuttgart, Rapid Wien gibi takımlarda çalıştı.
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