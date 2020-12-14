Otto Baric corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Futbolculuk hayatında Metalac, Lokomotiv Zagreb gibi takımlarda oynayan 1933 doğumlu Baric, 1964 yılında erken yaşta teknik direktörlüğe başladı. 1997 yılında Fenerbahçe'nin başına geçen Baric, 36 maç boyunca Fenerbahçe'yi çalıştırdı.

36 maçta 2.00 puan ortalaması yakalayarak iyi bir performans gösterse de Baric ve Fenerbahçe, şampiyonluğu o yıl 4 puan farkla Galatasaray'a kaptırdı ve ligi ikinci bitirdi.

Baric teknik direktörlük hayatında LASK Linz, Sturm Graz, Stuttgart, Rapid Wien gibi takımlarda çalıştı.