Türkiye Oturum ve çalışma izni vaadiyle dolandırıcılığa 43 gözaltı

Oturum ve çalışma izni vaadiyle dolandırıcılığa 43 gözaltı

Türkiye

Oturum ve çalışma izni vaadiyle dolandırıcılığa 43 gözaltı

Türkiye'de oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etme vaadiyle rüşvet alarak, dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında kamu görevlileri de bulunan 43 kişi gözaltına alındı.

22 Haziran 2021, Salı 14:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'de oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet aldığı, sahte belgelerle oturum izni aldığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.

43 GÖZALTI

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda ülke genelinde 11'i kamu görevlisi, 1'i avukat olmak üzere toplam 51 şüpheli tespit edildi. Oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıları, işlerini yapma vaadiyle dolandırdığı belirlenen 51 kişi için gözaltı kararı verildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu iddia edilen şüphelilere yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 43'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 8'inin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Zulu kabilesi gelse yenilecek gibiydik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kürt seçmen ve demokrasi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yarın seçim var
Rauf Tamer
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Dilencilik' videosu başına bela açtı! Youtuber hakkında yakalama kararı!