ÖTV gelişmesi heyecan yarattı! Yüzde 100 artar…

Yapılan bir araştırmaya göre yüzde 34.5’lik bir kesim, karavanla seyahat etmek ve kamp yapmak isteklerinin en büyük sebebinin, Kovid-19'dan kaynaklandığını dile getiriyor. Elbette her şey karavanla seyahat etmekten ibaret değil. Maliyetler her karavancının en büyük sorunu. Bu nedenle motorlu karavanda Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) düşürülmesinin gündeme gelmesi, büyük heyecan yarattı.

Şimdiye kadar yasalar gereği, bir aracı karavana dönüştürmeniz için, aracın 5 yaşından büyük olması gerekiyordu. Aksi halde ÖTV ile karşı karşıya kalınıyordu. Milliyet’ten Gonca Kocabaş’ın haberine göre; Karavan camiasını yakından ilgilendiren konu ile ilgili UKKF (Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu) Başkanı Leyla Özdağ ve TÜRSAB Karayolu Turizm İhtisas Başkanı Kerem Serkan Çoban açıklamalarda bulundu.

'SEKTÖRDE YÜZDE 100'LÜK BİR YENİ KULLANICI ARTIŞI YAŞANACAK'

Özellikle pandemiyle beraber karavana olan ilgi de bir hayli artış gösterdi. Türkiye’deki bu yoğunluğu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Temmuz ayında TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği), UKKF (Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu) ve Kuantum Araştırma şirketi ile birlikte Kamp Karavan 360 araştırması yaptık ve sektör ile paylaştık. Hazırlanan rapor üzerinde birçok teknik veri için sektörün yüzde 100’lük bir yeni kullanıcı artışı ile karşılaşacağını söylemek mümkün.

Araştırmanın detaylarında çok çarpıcı rakamlar mevcut. Özellikle karavan kullanıcılarında yüzde 100 potansiyel kullanıcı artışı, beyaz yakalıların yurt dışı tatiline alternatif olarak karavan turizmine yönlendiği, AB sosyo-ekonomik grupta lüks karavan talebi artışının yüzde 105’lere varan potansiyeli, çadır ve araç üstü çadır kullanıcılarında yüzde 100’lerin üzerinde artış detayları dikkat çekici. Karavan ve kamp sektörüne olan ilgiyi araştırma verileriyle de teyit etmiş olduk. Karavan ve kamp sektörü tüketiciler için heyecan verici yeni bir deneyim yaratıyor. Biz herkesin bir gün kampçı olacağına inanıyoruz.

1 Ekim'de Meclis gündemine sunulan ÖTV indirimi, karavan severleri bir hayli heyecanlandırdı. Bu indirim gerçekleşirse bizleri neler bekliyor?

ÖTV indirimiyle ilgili sektörümüzde birçok paydaşın girişimleri oldu. UKKF (Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu) olarak bu girişimlere ciddi katkılar sağladık. Bu güzel gelişmeyi, destek veren tüm kurumlara, yorum yapan tüm kullanıcılara mal etmek doğru olur. Öncelikle kamunun ilgisini çeken bu konuya destek veren herkese teşekkür ederiz.

ÖTV indirimi motokaravan olarak adlandırılan, panelvan olarak üretilen ve sonrasında karavana dönüşümü sağlanan araçlar için yeni bir konu. Tasarıyla birlikte maliyetin yüzde 15 - 45 arasındaki bir banda gelmesi, ciddi maliyet avantajı sağlayacak.

'5 YAŞINDAN KÜÇÜK DAHA YENİ ARAÇLAR KULLANILABİLİNECEK'

Aynı zamanda Meclis'in de gündeminde olan ÖTV indirimi zincirleme bir etki yaratacak. Üreticiden sanayiciye, otomobil üreticisinden ithalatçıya, karavan malzeme tedarikçisinden karavan kiralama sektörüne, kamp hizmetleri üreticisinden tüketiciye kadar uzanan bir zincir bu. Tüm bu zincir ise tabandan tavana yüksek bir fayda sağlayarak Türkiye’de sektöre yeni yatırımcının gelmesinin yolunu açacak. Saydığımız tüm paydaşlar için yeni pazar ve satış kanalları sunacak. Tüm olumlu etkiler arasında en önemlisi, bireysel kullanıcı için 5 yaşından küçük daha yeni ve teknolojik araçların kullanılmasını sağlanmasıdır.

'MOTOKARAVAN ÜLKEMİZDE CİDDİ BİR ALTERNATİF YARATACAK'

Şu anda hangi araçlar karavana dönüştürülebilir durumda? Bu indirim beraberinde neleri getirecek?

Güncel olarak 6-17m3 hacmine sahip panelvan araçların karavana dönüşümü yapılıyor. Elbette hacimlerine göre kullanıcı ve ihtiyaçlar da değişiyor. Panelvan ticari araçların motor hacimleri 1.598 cc ile 2200 cc arasında değişiklik gösteriyor. Ancak yoğun dönüşüm, 13m3 ve üzerindeki araçlarda yapılıyor. Özellikle motokaravanın tercih edilmesinde ÖTV ciddi bir engeldi. Bu indirim değişikliği sayesinde arz ve talebin birlikte artacağı, motokaravanın ülkemizde ciddi bir alternatif yaratacağını söylemek yanlış olmaz.

'PANELVAN MOTOKARAVANA DÖNÜŞSE DE B SINIFI EHLİYETLE KULLANILABİLİR'

Karavan yapmak ya da satın almak için olması gereken yasal prosedürler neler? Herkesin en çok sorduğu soru, B sınıfı ehliyetle karavan kullanabilir miyiz?

UKKF olarak karavan konusu bizim için doğa ile buluşma anı. Çadırla, standart bir karavan ya da lüks bir karavan ile de bu tecrübeyi yaşayabilirsiniz. Önemli olan doğaya saygılı, çevre bilinci gelişmiş örnek doğaseverler olabilmek. Bu nedenle basit bir konaklama aracından lüks ve kalabalık ailelerin kullanabileceği dev karavanlara kadar geniş ve sonsuz alternatif mevcut. Mevzuat açısından kullanılan ehliyet tipi motokaravana dönüştüğünde değişmiyor. Örnek vermek gerekirse 15m3 bir aracı B sınıfı ehliyet ile kullanırken, karavana dönüşüm yapıldığında da B sınıfı ehliyet ile kullanılabiliyor.

'KAMP ALANLARI AÇISINDAN YETERLİ DEĞİLİZ'

Şu anda Türkiye’deki karavancılığın geldiği yeri değerlendirir misiniz? Kamp alanlarımız sizce yeterli mi? Ne gibi iyileştirmeler yapılabilir?

UKKF (Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu) olarak çağrımız sektör için olumlu gelişmeleri de tüm paydaşlar ile birlikte değerlendirmek ve birlikte yönetmek. Karavan sektöründe kontrolsüz büyüme de önümüzdeki yıllarda birçok sorunu beraberinde getirecek. Bu noktada tüm paydaşların bir arada ortak çalışması için bir platform yaratılması şart. UKKF olarak belediyeler, kalkınma ajansları, TÜRSAB gibi birçok kamu kurum ve kuruluşuyla iş birliği içinde projelere üretiyoruz, uyguluyoruz. Artık karavan sektör paydaşları içinde ortak bir platform olarak UKKF’yi konumluyoruz.

Kamp ve park alanlarına gelince bu açından yeterli değiliz. Bugün yerli ve yabancı karavancı turist için nitelik açısından da eksiklerimiz var. Konuyla ilgili yeni düzenlemeler için çalışıyoruz. Buna ortak sertifikasyon da dahil. Kamp alanlarımızı, kampçı ve karavancının deneyimini en üst seviyeye çıkartacağımız alternatif bir turizm mecrası olarak görüyoruz. Doğasıyla tüm turizm pazarları içinde ülkemizin ciddi bir karavan turizmi potansiyeli olduğunu biliyor ve bunun için çalışıyoruz.