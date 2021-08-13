ÖTV indirimi İkinci el otomobil satışlarını nasıl etkileyecek?

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda sıfır binek otomobillerde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL’ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasındaki yüzde 50’lik ÖTV limitinde olan motorlu araçların ise yeni matrah limiti 92 bin - 150 bin TL arasına yükseltildi.

ÖTV İNDİRİMİ İKİNCİ EL FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Öte yandan sıfır tarafında ortaya çıkan bu indirimin ikinci ele yansıyıp yansımayacağı da merak konusu oldu. Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ilk etap bir indirim beklemediklerini ilerleyen günlerde ise sınırlı bir indirimin söz konusu olacağını belirtti.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, açıklanan yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağını kaydetti.

OYDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin, uzun zamandır böyle bir düzenlemenin yapılması için hükümet yetkilileri ile yaptıkları temasların olumlu sonuçlanmasından dolayı Gelir İdaresi Başkanlığı ile hükümet yetkililerine teşekkür ettiğini belirtti. Mersin, şunları kaydetti: "Bu düzenleme sayesinde içten yanmalı motora sahip araçların anahtar teslim fiyatı 320 bin TL'ye kadar olanlarında 40 bin ile 53 bin TL arasında bir ucuzlama olacağı görülüyor. Bu da son dönemde ulaşılmaz boyutlara ulaşan yeni araç fiyatlarında bir nebze rahatlama sağlayacak ve piyasayı canlandıracaktır.

Ayrıca hibrit modellerde yapılan ÖTV matrah düzenlemesi de hibrit modellere olan talebi canlandıracak nitelikte ve özellikle son dönemde çok duyarlı hale geldiğimiz çevre koruması için de olumlu katkı sağlayacak şekilde gerçekleşmiştir. Ülkemizin lokomotif sektörü olan otomotivdeki hareketliliğin genel ekonomiye olan olumlu katkısı düşünüldüğünde, yıl sonuna kadar canlı bir pazara sahip olmamız hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de yatırım açısından ülkemizi yeniden cazibe merkezi haline getirecektir."



