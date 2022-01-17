ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. ÖTV matrahında yapılan düzenleme ile 0 km araç fiyatlarında 30 bin TL’yi geçen indirim uygulanması bekleniyor. İşte, Toyota, Renault, KIA, Volkswagen ve Fiat gibi birçok markanın 0 km ÖTV indirimli araç fiyatları…

2022 ÖTV MATRAHLARI

Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için;

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik,

ÖTV matrahı 120 bin ile 150 bin TL arasında olanlar yüzde 50'lik,

ÖTV matrahı 150 bin ile 175 bin TL arasında olanlar yüzde 60'lık,

ÖTV matrahı 175 bin ile 200 bin TL arasında olanlar yüzde 70'lik ve

ÖTV matrahı 200 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 80'lik vergi diliminde değerlendirilecek.

ÖTV İNDİRİMLİ SIFIR ARAÇ FİYATLARI

TOYOTA Corolla 1.5 Vision MultiDrive S

ÖTV indirimi öncesinde yüzde 80 vergi diliminde bulunan Toyota Corolla 1.5 Vision MultiDrive S ÖTV düzenlemesinin ardında yüzde 70 vergi diliminde yer alıyor.

Böylelikle ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı 421 bin750 TL bu aracın fiyatı ÖTV indirimi sonrası 398 bin 318 TL’ye düşüyor.

TOYOTA Corolla 1.5 Vision Manuel

ÖTV indirimi öncesinde yüzde 80 vergi diliminde bulunan Toyota Corolla 1.5 Vision Manuel ÖTV düzenlemesinin ardında yüzde 70 vergi diliminde yer alıyor.

Böylelikle ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı 404 bin 250 TL bu aracın fiyatı ÖTV indirimi sonrası 381 bin 791 TL’ye düşüyor.

TOYOTA Yaris 1.0 Vision Manuel Vites

ÖTV indirimi öncesinde yüzde 80 vergi diliminde bulunan Toyota Yaris 1.0 Vision Manuel Vites ÖTV düzenlemesinin ardında yüzde 60 vergi diliminde yer alıyor.

Böylelikle ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı 371 bin 500 TL bu aracın fiyatı ÖTV indirimi sonrası 330 bin 221 TL’ye düşüyor.

KIA Rio 1.2 Manuel Cool

ÖTV indirimi öncesinde yüzde 80 vergi diliminde bulunan KIA Rio 1.2 Manuel Cool ÖTV düzenlemesinin ardında yüzde 60 vergi diliminde yer alıyor.

Böylelikle ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı 325 bin 900 TL bu aracın fiyatı ÖTV indirimi sonrası 289 bin 688 TL’ye düşüyor.

VOLKSWAGEN Golf 1.0 TSI Manuel

ÖTV indirimi öncesinde yüzde 80 vergi diliminde bulunan Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel ÖTV düzenlemesinin ardında yüzde 70 vergi diliminde yer alıyor.

Böylelikle ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı 394 bin 700 TL bu aracın fiyatı ÖTV indirimi sonrası 372 bin 326 TL’ye düşüyor.

RENAULT Yeni Clio 1.0 TCe Joy Paket

ÖTV indirimi öncesinde yüzde 80 vergi diliminde bulunan Renault Yeni Clio 1.0 TCe Joy Paket ÖTV düzenlemesinin ardında yüzde 60 vergi diliminde yer alıyor.

Böylelikle ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı 349 bin TL bu aracın fiyatı ÖTV indirimi sonrası 310.222 TL’ye düşüyor.

VOLKSWAGEN Polo 1.0 Manuel

ÖTV indirimi öncesinde yüzde 80 vergi diliminde bulunan Volkswagen Polo 1.0 Manuel ÖTV düzenlemesinin ardında yüzde 60 vergi diliminde yer alıyor.

Böylelikle ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı 360 bin 400 TL bu aracın fiyatı ÖTV indirimi sonrası 320 bin 355 TL’ye düşüyor.

MİTSUBİSHİ Space Star 1.2 Intense CVT

ÖTV indirimi öncesinde yüzde 80 vergi diliminde bulunan Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CVT ÖTV düzenlemesinin ardında yüzde 60 vergi diliminde yer alıyor.

Böylelikle ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı 345 bin 250 TL bu aracın fiyatı ÖTV indirimi sonrası 306 bin 888 TL’ye düşüyor.

SEAT Ibiza 1.0 Evo 80 HP

ÖTV indirimi öncesinde yüzde 80 vergi diliminde bulunan Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP ÖTV düzenlemesinin ardında yüzde 60 vergi diliminde yer alıyor.

Böylelikle ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı 339 bin 250 TL bu aracın fiyatı ÖTV indirimi sonrası 301.334 TL’ye düşüyor.

RENAULT Megane Sedan 1.3 TCe Joy Paket

ÖTV indirimi öncesinde yüzde 80 vergi diliminde bulunan Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP ÖTV düzenlemesinin ardında yüzde 70 vergi diliminde yer alıyor.

Böylelikle ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı 407 bin TL bu aracın fiyatı ÖTV indirimi sonrası 384 bin 389 TL’ye düşüyor.