Kovid-19 salgınıyla birlikte değişen tatil alışkanlıkları sonucu ilginin arttığı motorlu karavanlarda uygulanan ÖTV (özel tüketim vergisi) oranı değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, söz konusu araçların ÖTV oranı yüzde 220’den yüzde 45’e indirildi. Karavan satıcıları, birkaç haftadır ÖTV oranının düşmesi beklentisi nedeniyle taleplerin arttığını, siparişlerin ise önümüzdeki süreçte netleşeceğini ifade etti. Yanı sıra söz konusu gelişmenin yeni bir tatil anlayışı oluşumuna ve karavan turizmi ekosisteminde yer alan parkların gelişmesine katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Aylin Rana Aydin'in Milliyet'teki haberine göre; Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Başkan Yardımcısı Sabahattin Ergin, karavanlara ilginin salgın dolayısıyla arttığını ifade etti. Düzenlemenin yeni araç yapımı için ilgiyi artıracağını kaydeden Ergin, “Vergiden muaf olduğu için genellikle beş yaş ve üzeri araçlar satın alınıyordu. Bu da yeni araç alımlarında bir teşvik olacaktır. Yasanın aslında yalnızca yerli üreticilere uygulanmasını istiyorduk” dedi.

Aydos Karavan yetkilisi Berrak Pınar, karavandaki ÖTV oranının Meclis gündemine sunulmasından bu yana ciddi bir telefon trafikleri oluştuğunu kaydetti. Geçen yıldan bu yana karavanlara ilginin katlanarak arttığını dile getiren Pınar, “Salgın nedeniyle geri gelen üretim kapasitesi mevcut talebi karşılayamaz durumda. Talep giderek artıyor. İnsanlar karavana yöneldikçe ve karavanı deneyimledikçe çevresindeki kişiler de talep ediyor. Zaten çekme karavana çok ciddi talep vardı. Motokaravan tarafındaki yüksek ÖTV’den dolayı müşteriler pek ilgi göstermiyordu. Bu ÖTV indirimiyle birlikte yaklaşık bir aydır yükselen bir ilgi var” diye konuştu. Adria markasının Türkiye distribütörlüğünü yaptıklarını belirten Pınar, şöyle konuştu: “ÖTV’nin düşmesi sebebiyle satış fiyatlarının artması gibi bir durum söz konusu değil. Satışlarımızı euro olarak yapıyoruz. Bugün çekme karavanda elimde stok varken motokaravanda yok. Bu süreçten sonra motokaravan siparişi vermek isteyenler mutlaka bir sipariş sırasına giriyor olacak.”

Kadıköy Karavan yetkilisi Eser Tura, bu kararla birlikte yurtdışı karavan firmalarının Türkiye’de üretim yapma gibi atılımları olabileceğini kaydetti. Tura, “Bu durum yerli üreticiyi zora sokabilir. Öncelikle üretime bir standart gelmesi gerekiyor” dedi.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, makul seviyeye inen ÖTV oranlarının yanı sıra karavan üretimi için kurumsal yeterliliklerin devreye alınmasının, Türkiye’deki karavan üretimi, ihracatı ve ekosistemi açısından kilit rol oynayacağını bildirdi. Ekici, “Bu gelişme sonucunda önümüzdeki süreçte yeni bir tatil anlayışı ve yeni müşteri gruplarının oluşumuna, oluşacak karavan turizmi ekosisteminde yer alan parkların gelişmesine, yurt içi ve yurt dışı müşterilerin sayısındaki artışa hep birlikte tanıklık edeceğiz. Son olarak potansiyeli yalnızca turizmle sınırlı kalmayacak bu alanın, üretim çerçevesinde sanayi açısından önemli bir adım olacağına, istihdama ve ihracatçı konumumuza katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

İnan Ekici, şöyle konuştu:

“Avrupa Karavan Federasyonu verilerine göre birlik üyesi ülkelerde tescil edilmiş karavan sayısı 2019’da 5.7 milyon adetti. Bunun 3.5 milyonu çekme, 2.2 milyonu ise motorlu karavandı. Alman Karavan Endüstri Derneği verilerine göre ise Eylül 2020-Mart 2021 arasında AB’de tescil edilen karavan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 33.7 arttı.”