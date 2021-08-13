Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında yapılan değişikliğe ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararın ardından ise gözler sıfır ve ikinci el araç fiyatlarına çevrildi. Peki, ÖTV sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi hangi araçlara gelecek? soruları da gündeme damgasını vurdu.

ÖTV SONRASI OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre;

1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.

Yayınlanan kararla birlikte, sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin TL’ye varan indirimler gerçekleşmiş olacak. Yani 300 bin TL’ye satılan otomobilin fiyatı 252 bin TL’ye kadar düşecek.

ÖTV İNDİRİMİ HANGİ ARAÇLARA GELECEK?

Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların bazı modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Toyota, Renault, Dacia, Honda, Volkswagen, Hyundai ve KIA gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor.

Hybrid ve elektrikli modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin TL civarında düşüş yaşanması bekleniyor. Sıfır araçlarda yaşanan düşüşle paralel, ikinci el otomobil piyasasında da fiyatların aşağı çekilmesi sağlanmış olacak.