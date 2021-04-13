Outriders inceleme

Outriders, sizi Enoch adında yeni bir gezegeni süper güçlere sahip olan bir asker ile keşfetmenize aracı oluyor. Hikâye boyunca, yeni silahlar ve süper güçleriniz ile düşmana korku salacaksınız.

Aslında diğer oyunlardan alışık olduğumuz bir hikayeye sahip olan Outriders, insanoğlunun Dünya’da yok olmasından sonra yeni bir gezegen için yola koyuluyor. Bizim buradaki görevimiz ise gidilen yerin yaşanabilirlik açısından potansiyelinin ne olduğunu ve gezegenleri kontrol etmek. Bu yüzden özel bir ekip olan Outriders ekibiyle ilerliyoruz.

Oyun, dev canavarlarla dolu ve keşfedilmeye hazır bir gezegen olan Enoch’a inişinizle başlıyor. Tabii ki her şey iyi gitmiyor ve kendinizi bir savaşın içinde buluyorsunuz. Konu çok marjinal değil ama sizi oyuna bağlıyor. Outriders ekibinin hikayesini anlatmak istediği için genel hatlarıyla iyi bir yapım diyebilirim.

Oyunun başında karakterinizi kişiselleştirebilir ve oyun içerisinde kazandığınız ekipmanları ya da düşmanlardan yağmaladığınız eşyaları kullanabilirsiniz. Outriders, Destiny ile benzetilen bir oyun olarak konuşuluyor ama bana siper alma ve koşma gibi mekaniklerden daha çok Gears of War havası var gibi geldi. Oyun içerisinde diyalog seçme imkanımız var, fakat sonucu değiştirmiyor.

Oyuna yeni başlayanlar veya almak isteyenler için söylemem gereken şeylerden birisi Outriders açık dünya bir oyun değil. Ana hikayeye devam ederken bulunduğunuz haritada yan görevler ve gizli eşyalar bulunuyor, onları tamamlayabilir ve bulabilirsiniz. Görevleri yaptığınızda yeni açılan yerlerin kilidi haritada gösteriliyor.

Oyundaki düşmanlardan bahsetmek gerekirse genel olarak oldukça saldırganlar ve saklandığınız yerin yanına gelip direkt kafanıza vurmak istiyorlar. Yapay zeka bazen düzgün çalışmasa da düşmanların ortalama üstü zekaya sahip olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Captain ve Rifleman sizi baya zorlayacak. Rifleman, sizi saklandığınız delikten çıkarmak için sürekli bomba atarkan, Captain özel güçlerini kullanarak üzerinize geliyor.

Bunları kolayca yenmek için oyunun en güzel özelliği olan süper güçleriniz devreye giriyor. Oyunun başında size dört farklı güçten birini seçmeniz isteniyor. Bunların arasında Technomancer (uzaktan daha iyi atış yapabiliyorsunuz), Pyromancer (düşmanlarınızı uzaktan veya yakından alev ile etkisiz hale getirebilirsiniz), Trickster (yakın mesafeden düşmanların işini kolayca bitirebilirsiniz) ve Devastator (yakın mesafede tanklamanızı sağlıyor) yer alıyor.

Her gücün kendine özet saldırıları, savunma çeşitleri ve seviye atladıkça kazandığınız puanlarla açabileceğiniz farklı özellikleri bulunuyor.

Ama bundan daha önemlisi oyun içinde çatışırken sağlığınızı azaldığında geri kazanmanız için hepsinde farklı aksiyonlar almanız gerekiyor. Örnek verecek olursam, ben Pyromancer olarak oynadım ve kendi özel gücümle bir düşmanı öldürdüğümde sağlığımı tazeliyordum. Her gücün bunun gibi farklı doldurma mekanikleri var. Devactator’lar da yakın mesafeden birini öldürdüklerinde sağlıklarını doldurabiliyor.

Oyunun tatsız kısımlarından birisi ise zamanla kendini tekrar etmeye başlaması. Oyun içerisinde bulduğunuz kutulardan yeni zırh ve silah gibi şeyler çıkıyor ve bunları renk kodlarına göre ayırmışlar. Yeşil yaygın, mavi orta seviye, mor nadir, turuncu ve sarılarsa eşsiz statüsünde yer alıyor. Problem şu ki, sarı bir tüfek gelse de size verdiği hissiyat çokta farklı olmuyor. Silah çeşitliliği bol ama değişiklik olarak sadece otomatik ateşleme ya da yarı-otomatik gibi seçenekler mevcut. Bu da belirli bir süre sonra sıkmaya başlıyor.

Tüm bunları arkadaşlarınızla beraber co-op deneyimleyebilmeniz bence çok güzel bir özellik. Oyun ilk çıktığında neredeyse üç gün boyunca sunuculara erişememiştik ama şu anda gayet stabil ve güzel çalışıyor. PlayStation 5 üzerinden arkadaşlarımla oynadığımda herhangi bir problem gözlemlemedim.

Sonuca bağlayacak olursam

Eğer arkadaşlarınızla ya da tek başınıza oynamak için loot and shoot tarzı bir oyun arıyorsanız Outsiders’a bir göz atabilirsiniz. Güzel atış mekaniği, tatmin edici süper güçler ve karakter kişiselleştirmesi oyun zevkini bir üst seviyeye taşıyor.