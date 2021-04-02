Outriders, ücretsiz demo sürümüyle yayınlandı

Outriders, kurgusal bir dünyada geçiyor. Tek amacın öldürmek olduğu oyunda yapmanız gereken şey, en iyi silahları bulup kendi stratejinizi belirledikten sonra tüm düşman unsurlarını yok etmek. Outriders, tek başınıza ya da en fazla 3 kişilik grubunuzu kurarak oynayabileceğiniz gerilim dolu bir deneyim sunuyor.

People Can Fly'ın yöneticilerinden Bartek Kmita, Outriders’a 5 yıllarını verdiklerini ancak bu süreye ve emeğe değdiğini ifade ediyor.

İnsanlığın sonuncusu, Enoch'un vahşi dünyasının siperlerinde yavaşça kan kaybediyor ve siz, son Outrider'lardan biri ve inanılmaz güçlerle aşılanmış bir Altered olarak uyanıyorsunuz. Sizi öldürmek için her şeyin hiper-evrimleştiği düşman bir gezegende destansı bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Dört farklı sınıftan birini seçin ve kendi oyun tarzınızı oluşturmak, güzel silahlar ve teçhizatlar toplamak ve yıkıcı ve egemen güçlere sahip olmak için derin ve esnek karakter özelleştirmesini kullanabilirsiniz.

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S ve Xbox One gibi oyun konsollarının yanı sıra PC'de de oynanabilen Outriders’a, Steam, Epic Games, GeForce NOW ya da Google Stadia üzerinden erişilebiliyor. Oyunu 1080p 60 fps'de oynayabilmek içinse 16 GB RAM, Intel Core i7-7700K işlemci, NVIDIA GeForce GTX 1070 ekran kartı ve 70 GB boş depolama alanı gibi donanımsal özelliklere ihtiyaç duyuluyor.