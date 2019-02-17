Ovacık’ta kayak keyfi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 4 yıl önce 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilerek hizmete sunulan Ovacık Kayak Merkezi, kış aylarında yörede en çok tercih edilen mekanlardan biri oldu.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı ilçedeki kayak merkezi, hafta sonu tatili dolayısıyla çevre il ve ilçelerden çok sayıda kayakseveri ağırlıyor. İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Öveçler köyü mevkisindeki kayak merkezine gelen ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında kayak ve kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.

''KAR KALİTESİ MÜKEMMEL''

Ovacık Kayak Merkezi’ne gelenlerden Onur Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık’ın doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi. Kayak merkezinde keyifli vakit geçirdiğini belirten Gürcan, "Ovacık’ta güneşli ve sıcak bir hava var. Bu havayı değerlendirmek için kayak merkezine geldim. Tesis çok güzel ve ekonomik. Kar kalitesi mükemmel. Munzur Dağları’nın eşsiz manzarası karşısında kayak yapıyorum.

Kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum." diye konuştu. Şafak Eren de Ovacık’ta yılın dört ayı kayak yapabildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Kayak merkezinin ilçemizde olması bizler için büyük şans.

''OVACIK'I KUŞ BAKIŞI İZLEYEBİLİYORUZ''

Kış aylarında ilçemizde yapabileceğimiz sosyal aktivite sayısı çok sınırlı. Bu nedenle hafta içi ve hafta sonları kayak merkezini tercih ediyoruz. Buradaki kar ve kayak pisti çok kaliteli. Zirveye tırmanarak Ovacık’ı kuş bakışı izleyebiliyoruz."

TUNCELİ (AA)