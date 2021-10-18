Oversize nedir? Oversize ne demek?

Oversize tişört tüm cinsiyet gruplarına hitap eden ve ilk akla gelen seçenektir. Oversize içerisinde çocuklar, kadınlar ve erkekler için birbirinden farklı çeşitler yer alır. Ayrıca bu sözcük Türkçeye çevrildiğinde büyük boy tişört anlamına gelir. Amerikan kökenli bir kelime olduğu için karşınıza daha çok yabancı kullanımı çıkar. Büyük boy kelimesi ile ifade edilmek istenen moda açısından bir tarz oluşturma halidir. Gelişigüzel seçilen ve normal kalıba sahip kıyafetleri büyük beden alarak bu görüntüyü elde etmek mümkün değildir. Çünkü bunların kendine özgü kumaş kesimleri vardır.



