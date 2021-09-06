OVP nedir? 2022-2024 Orta Vadeli Program yayınlandı

OVP nedir? sorusu önümüzdeki üç yılı kapsayan Orta Vadeli Programın yayınlanmasının ardından pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortak hazırlanan OVP, her yıl 3 senelik bir perspektifi içeriyor…

ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) NEDİR?

Orta Vadeli Program (OVP), Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlanma sürecini başlatır ve ilkeleri, makro politikaları, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri, hedefleri ve gösterge niteliğinde temel ekonomik büyüklükleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika dokümanıdır.

OVP, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ve her sene üç yıllık bir perspektifle hazırlanır. Cumhurbaşkanı Kararı olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileşir.

Orta Vadeli Programın (OVP) içeriği;

Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunar,

Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.

Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.

Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.

Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arz eder.

Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirir ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunur.

Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınır.

Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsıyor.

Dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip olan Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenileniyor. Bu kapsamda, Program uygulamaları ile Programı etkileyebilecek dışsal gelişmeler etkili bir şekilde izlenir ve değerlendirilir. Programda yer alan amaç ve öncelikler bakımından uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasından Kalkınma Bakanlığı sorumluluğundadır.