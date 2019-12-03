Ovülasyon nedir? Ovülasyon dönemi belirtileri

Bir kadın hamile kalmayı umuyorsa, ne zaman yumurtlama olabileceğini takip etmek isteyecektir. Bir kadının her ay ne zaman yumurtladığını bilmek faydalıdır. Ovülasyon dönemlerini bilmek bu açıdan dolayı da kadınlar için oldukça faydalı olacaktır. ovülasyon nedir, ovülasyon dönemleri ne zaman olur sorularının cevabını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burcu Karamürsel açıkladı.

Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzu her yönüyle tanımamız çok önemli. Özellikle gebelik planlaması yaparken ovülasyon günlerini takip edebilmek gerekir. Peki, ovülasyon nedir, sonrasında neler olur? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burcu Karamürsel, ovülasyonu anlattı.

Kız bebekler yumurtalıklarında yaklaşık 1-2 milyon yumurta hücresi ile doğarlar. Ergenlik dönemine ulaşana kadar bu sayı yaklaşık 300 bine düşer. Bunun sebebi kadın vücudunda yeni yumurta hücresinin üretilememesidir.

Ovülasyon nedir?

Ergenlik dönemiyle beraber her ay yumurtalıktan yaklaşık 1000 civarında yumurta folikül adı verilen içi su dolu bir kesecik içinde büyümeye başlar, ancak dominant folikül adı verilen bir şanslı yumurta seçilerek büyümeye devam etmeyi başarır. Adet döngüsünün ortasında bu kesecik içindeki yumurta hücresi karın içine atılır. Buna yumurtlama ya da ovülasyon adı verilir.

Ovülasyon dönemi belirtileri

Yumurtalığa yakın bulunan fallop tüpü ucunda bulunan parmaksı yapılar bu yumurtayı yakalayarak tüp içine alır. Bu yumurta en fazla 48 saat canlı kalabilir. Bundan sonra yumurtanın macerası spermin doğru zamanda ona ulaşıp ulaşamamasına bağlı olarak değişir. Eğer sperm rahim ağzından tüpe doğru yüzerek yumurta içine girmeyi başarırsa, embriyo oluşabilir. Aksi takdirde yumurtanın kaderi bebeğe dönüşememek ve bir sonraki adet döngüsünde kardeş yumurtalardan birinin aynı yolculuğa başlaması için meydanı ona bırakmaktır. Bu hikaye kadının üreme çağı boyunca gebelik dönemi hariç her ay bir defa olmak üzere defalarca kez tekrarlanır, ta ki yumurtalıklarda bulunan yumurta sayısı kritik bir düzeyin altına düşene kadar. Bu durum menopoza yakın dönemde gerçekleşir. Bu dönem yumurtlamalarda aksamanın başladığı bir dönemdir. Bu da adet düzensizliği şeklinde belirti verir. Aynı zamanda geride kalan son yumurtaların kalitesinde de bir azalma olduğu için bu dönemde gebe kalma şansı daha düşüktür.

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