Oxford aşısının gönüllüsü hayatını kaybetti

Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford corona virüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise COVID-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar olduğu ifade edildi.

DHA









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