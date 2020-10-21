Beden Sağlığı Oxford aşısının gönüllüsü hayatını kaybetti

Oxford aşısının gönüllüsü hayatını kaybetti

Beden Sağlığı

Oxford aşısının gönüllüsü hayatını kaybetti

Oxford corona virüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

21 Ekim 2020, Çarşamba 21:04 Son Güncelleme:
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Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford corona virüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise COVID-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar olduğu ifade edildi.

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DHA


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