Kültür & Sanat Oxford İngilizce Sözlüğü, yılın kelimesini duyurdu

Oxford İngilizce Sözlüğü, yılın kelimesini duyurdu

Kültür & Sanat

Oxford İngilizce Sözlüğü, yılın kelimesini duyurdu

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2021'in kelimesinin 'vax' (aşı) olduğunu açıkladı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 15:01 Son Güncelleme:
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BBC'deki habere göre, Oxford İngilizce Sözlüğü kıdemli editörü Fiona McPherson, yaptığı açıklamada, 2021'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aşıyla ilgili kelimelerin kullanımının arttığını belirtti. 

Vax kelimesinin kullanımının 1980'lere kadar gittiğini ifade eden McPherson, bu yıla kadar nadiren kullanılan "vaccine" kelimesinin kısaltılmış hali "vax"in kullanımının 2021'de 72 kat arttığını ifade etti. 

McPherson, "vax"ı bu yılın kelimesi olarak belirlediklerini ifade etti. 

Oxford İngilizce Sözlüğü editörleri, geçen yıl 2020'yi tek kelimeyle özetlemenin imkansız olduğuna karar vermişti.

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