Oxford Üniversitesi: Corona aşısı eylülde geliyor

Corona virüsünde vaka sayısı 1.7 milyonu geçerken İngiltere’nin saygın kurumlarından Oxford Üniversitesi’nden umut verici bir haber geldi. Ülkenin çok okunan gazetelerinden The Times, dünya çapında 108 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüs aşısının İngiltere’de tamamlanmaya yakın olduğunu yazdı.

The Times’a konuşan Oxford Üniversitesi’nde görevli aşı bilimi uzmanı Profesör Sarah Gilbert, “Yüzde 80 oranında geliştirdiğimiz aşı işe yarayacak. Eylül ayına hazır olabilir” dedi.





“İnsan üzerinde denemeye iki hafta içinde başlıyoruz"

Gilbert, “Benim eylül ayı demem bir tahmin değil, her hafta verilere bakıyorum ve verilere baktıkça bu sonuca varıyorum” dedi. Aşının işe yarayacağına dair inancının yüzde 80 olduğunu vurgulayan Gilbert, “Geliştirdiğimiz aşının insanlar üzerindeki denemelerine gelecek 2 hafta içerisinde başlıyoruz” dedi.

Gilbert, “Milyonlarca doz aşı üretmek aylar sürebilir. İngiltere hükümetiyle fonlama ve üretime başlamak için görüşmelerimiz sürüyor, amacımız işe yararsa halkın bu aşıya hemen ulaşması. Her şey yolunda devam ederse, aşının başarısını sonbaharda göreceğiz” dedi.