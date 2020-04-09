Oxford Üniversitesi corona virüs aşısı için tarih verdi

Oxford Üniversitesi'ndeki araştırma grubu, corona virüs aşısının 6 ay içinde geliştirilebileceğini duyurdu. Araştırmacılar, sonbahara kadar henüz tedavi edilemeyen hastalık için aşı geliştirebileceklerinden eminler. Uzmanlar bunu 'en iyi senaryo' olarak açıklıyor. Araştırma ekibi, aşının henüz deneme aşamasına gelmeden corona virüs salgınının zirve yapmasından endişe ediyor. Yaşları 18 ve 55 arasında değişen 500'den fazla gönüllü aşı denemesi için kaydoldu ve bu ay sonunda aşı testleri başlayacak.

Öte yandan, Washington Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan araştırma, İngiltere'deki covid-19 salgınının 17 Nisan'da zirveye ulaşacağını öngörüyor.

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The Telegraph'a konuşan araştırmacılar, "En iyi senaryo ile, 2020 sonbaharında, enfekte ettiğimiz 3'üncü faz denemeleri sayesinde aşının etkinliği ve büyük miktarlarda aşı üretme yeteneği hakkında sonuçlara sahip olacağız" diyor.

Uzmanlar içinde bulundukları zaman diliminin oldukça riskli olduğunu ve birçok durumun bu hedefe engel olabileceğini söylüyor.







