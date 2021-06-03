Oxford’da ajan skandalı! Nükleer sırları sızdırdı…

İngiltere’nin prestijli okulu Oxford Üniversitesi, nükleer bilim profesörü Jirina Stone’un (82) casusluk skandalıyla çalkalanıyor. Daily Mail gazetesinin ele geçirdiği belgelere göre Stone, Soğuk Savaş döneminde ‘Çekoslavakya’ olarak anılan ülkeden İngiltere’ye 1984’te geldi. Taşınmasına üniversitenin fizik profesörü Nicholas Stone yardım etti. Stone, fizikçi ile daha sonra evlenerek ülkeye yerleşti.

‘Ajan Marta’ kod adıyla Çek casuslar için çalışmaya başladı. Sadece kendi çalışmalarını değil eşinin nükleer çalışmalarının kopyalarını da Çek casuslara verdi. Casuslarla Miss Selfridge gibi mağazalarda buluşarak dikkat çekmemeyi başardı. İngiltere’deki belgeler haricinde ABD’deki bir profesörün nükleer silah programını da sızdırdı. Bahse konu profesör, dünyanın ilk atom bombasının üretildiği Los Alamos Laboratuvarı’nda çalışıyordu.

Halen nükleer fizik alanında çalışan Stone, “Çocuklarım Çekoslavakya sınırlarındaydı. Onların başına bir şey gelmesin diye ajanlarla oynadım. Tehlikeli sayılmayacak bilgiler paylaştım” diyerek kendini savundu.