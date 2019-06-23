İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde de seçmenler, “oy kullanmama cezası ne kadar?” sorusunu internette sıklıkla aratıyor. Peki, 23 Haziran 2019 İstanbul seçiminde oy kullanmamanın cezası var mı? Oy kullanmamanın cezası ne kadar? İşte merak edilen soruların cevapları…

İstanbul'da 10 milyonun üzerinde seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandığa gidiyor. 31 Mart'ta kesinleşmiş sandık seçmen listeleri bu seçimde de kullanılıyor. İnternette merak edilen birçok soru var. Bunlardan biri de İstanbul seçiminde oy kullanmamanın cezası.

OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI?

Vatandaşlık hakkı olan seçme hakkını kullanmak zorunludur. Oy kullanmayanlara YSK geçtiğimiz yıllarda cezai işlem uygulamıştı. Oy kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirleniyor.

OY KULLANMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Oy kullanmamanın cezası ile ilgili net bir bilgi henüz yok. Ancak önceki seçimlerde belirlenen ceza 22 TL idi. Geçtiğimiz yıllarda yapılan seçimlerde oy kullanmayan kişiler belirlendikten sonra YSK tarafından gönderilen cezalar Maliye Bakanlığı’na ödenmişti. Ceza gelmediğini düşünebilirsiniz ancak vergi işlemlerinde mutlaka cezanız karşınıza çıkacaktır.