15 Mayıs 2016'da 59 yaşındayken İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Oya Aydoğan tüm sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Usta oyuncu Oya Aydoğan ölümünün yıldönümünde sevenleri tarafından anıldı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Oya Aydoğan'ı andı.

'HER ZAMAN ANACAĞIZ O GÜZEL GÜLÜŞÜNÜ...'

Sevim Emre Gencebay, Instagram hesabından bir video paylaşarak şu notu düştü: "Canım 'Oy Oyum' takdiri ilahi sevenlerine sevdiklerine veda edişinin üçüncü yılı. Nurlarda uyu canım arkadaşım. Hep anıyoruz, her zaman anacağız o güzel gülüşünü, 'Sevimişkom' deyişini unutmadık."

'NURLARDA UYU'

Armağan Çağlayan da Oya Aydoğan'ın bir fotoğrafını şu sözlerle paylaştı: "Nurlarda uyu Oya Abla... Çok özledim..."