Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızı Ayşe büyüdü
Oya Başar, 2015’te vefat eden eski eşi Levent Kırca’dan olan kızı Ayşe ile önceki gün Vadistanbul’daydı.
05 Mart 2020, Perşembe 07:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yurtdışında oyunculuk eğitimi alan 25 yaşındaki Ayşe Kırca güzelliğiyle dikkat çekti. Oya Başar “Yıllar su gibi geçiyor. Minik Ayşemiz büyüdü, genç kız oldu. En iyi arkadaşım” dedi. Oya Başar ile Levent Kırca’nın 35 yaşındaki oğlu Umut Kırca da önemli yapımlarda yönetmenlik yapıyor.
Duygu dolu poz
Oya Başar geçen günlerde Eskişehir’de Balmumu Müzesi’ni gezdi. Burada 2015’te vefat eden eski eşi Levent Kırca’nın heykeliyle poz verirken duygulandı. Eski çift, 1985’te evlenip, 2000’de ayrılmış, 2001’de tekrar nikah masasına oturmuştu. 2005’te boşanmışlardı. Oya Başar’ın müzeye koyulacak heykeli içinde çalışmalar başladı.