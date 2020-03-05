Yurtdışında oyunculuk eğitimi alan 25 yaşındaki Ayşe Kırca güzelliğiyle dikkat çekti. Oya Başar “Yıllar su gibi geçiyor. Minik Ayşemiz büyüdü, genç kız oldu. En iyi arkadaşım” dedi. Oya Başar ile Levent Kırca’nın 35 yaşındaki oğlu Umut Kırca da önemli yapımlarda yönetmenlik yapıyor.

Duygu dolu poz

Oya Başar geçen günlerde Eskişehir’de Balmumu Müzesi’ni gezdi. Burada 2015’te vefat eden eski eşi Levent Kırca’nın heykeliyle poz verirken duygulandı. Eski çift, 1985’te evlenip, 2000’de ayrılmış, 2001’de tekrar nikah masasına oturmuştu. 2005’te boşanmışlardı. Oya Başar’ın müzeye koyulacak heykeli içinde çalışmalar başladı.

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