Koyu kırmızıdan beyaza kadar değişen farklı renkleriyle yaz aylarında bulunduğu ortama eşsiz güzellik katar. Peki, oya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Oya çiçeği hikayesi nedir? Oya çiçeği hakkında bilinenler...

OYA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Oya ağacı, ilkbaharda dikilmelidir. Bu ağacın kış gelmeden bolca güneşe maruz kalması gerekir.

Dikim sırasında bitkinin iyi bir şekilde gelişebilmesi için toprağa bol miktarda gübre ve vitamin takviye edilmesi gerekir. Bitki çevresinde bulunan alanın, nemini korumak için odun yongası tabakası konması gerekir.

Sıcak bölgelerde ve kuraklık dönemlerinde ılımlı sulama ile birlikte, ilk ya da sonraki yıl büyüme mevsimi süresince çok fazla özene ihtiyaç duymaz.

Bitkiler bahçede ikinci yazına başladıkları bir sezon içinde tabandan cevap almalı ve çiçek açma boyuna gelmelidir. Bu nedenle ağaç, iki haftada bir büyümeyi hızlandırmak için sıvı gübre ile beslenince daha hızlı büyürler.

Oya ağacı, gösterişli çiçekleri ve alışık olmadığımız gümüş grisi ve kahverengi kabuğu ile çok beğenilen bir bitkidir. Uzun ve sert donların olmadığı bölgelerde yetiştirilen bu ağaçlar, Lagerstroemia indica’nın çok kalın bir çalı ya da kalın gövdesi ve dalları ile orta büyüklükte bir süs ağacı haline gelir. Aynı zamanda bu bitki, çok soğuk bölgelerde ise, kalıplanmış çalı şeklinde yetişir. Çiçekleri salkım şeklinde yetişen sürgünler üzerinde dizili şekilde büyür. Karakteristik bir kabuğa sahip olan bu ağaç, gövde oluşmayacak gibi görünse de, muhteşem açan çiçekleri bu bitki için harcanan emeği değerli kılar.

Oya ağacı bakımı oldukça zahmetsizdir. Kurak ve çok sıcak olan dönemlerde yeterli sulama yapmak ve gerektiğince ağacı budamak, ağacın ömrünü önemli ölçüde uzatır.

OYA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sütlü kahve, pembe renkli parlak, düzgün gövdesi ile çiçeksiz mevsimlerde bile göz alıcı bir güzelliğe sahiptir. Dört mevsim bahçede güzelliğini koruyan bu ağaç, yaz aylarında alınırsa bir o kadar kış soğuğuna dayanıklı olur. Çalının ağaca dönüşmesi için ısıya ihtiyacı vardır. Bu nedenle yaz aylarını daha çok sever. Yerel iklime bağlı olarak çiçeklenme vakti değişiklik gösterebilir. Sıcak bölgelerde erken yaz mevsimlerinde ağaç çiçek açmaya başlar. Fakat genellikle Ağustos ortası ve Eylül başında Oya ağacı çiçek açmaya başlar. Gölgeli alanlarda çiçek açmaz. Genellikle Temmuzdan Kasım'a kadar çiçek açar.

OYA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.







