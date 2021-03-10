Ekonomi Oyak Renault'tan flaş üretimi durdurma kararı

Oyak Renault'tan flaş üretimi durdurma kararı

Ekonomi

Oyak Renault'tan flaş üretimi durdurma kararı

Otomotiv endüstrisi, elektronik bileşen eksikliğinden dolayı küresel bir tedarik sorunuyla karşı karşıya. Oyak Renault olarak 15-22 Mart tarihleri arasında üretime ara verecek .

10 Mart 2021, Çarşamba 14:15 Son Güncelleme:
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Küresel otomotiv endüstrisindeki şirketler, özellikle Avrupa'daki otomobil üreticileri, elektronik bileşen eksikliği nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalıyor. Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, küresel otomotiv sektöründe yaşana tedarik sorunlarının Oyak Renault'yu da etkilediğini söyledi. Özellikle sektör için hayati öneme sahip elektronik bileşenlerde tedarik sorunu yaşandığına dikkat çeken Aoun, “Bursa’da ürettiğimiz Yeni Clio, Clio E-tech ve Mégane Sedan'da ve Mekanik Fabrikamızda son teknolojileri kullanıyoruz. Bu da fabrikamızı yüksek hacimli elektronik bileşenlere ihtiyaç duyan başlıca üretim tesislerinden biri haline getiriyor” dedi.  

 Tedarik sıkıntısı nedeniyle üretim programında bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını belirten Aoun, 15-22 Mart tarihleri arasında Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretime kısa bir süreliğine ara verileceğini duyurdu. Aoun, verilecek kısa aradan sonra üretime planlandığı gibi devam edeceklerini ve piyasadaki oluşabilecek durumlara göre planlarını tekrar revize edebileceklerini belirtti.Tesiste yeni Clio, Clio e-Tech ve Mégane Sedan modeller üretiliyor.

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