Ufak Tefek Cinayetler'in 36. bölüm ön izlemesi dizinin hemen arından yayınlandı. Yeni bölümde Serhan oğlunu görmeye gittiğinde Oya, Serhan'a ceketini almamasını söylüyor. Serhan merak edip "Neden?" diye sorduğunda Oya, "Deniz uyurken yanına koyarım, senin kokunu hisseder." şeklinde cevaplıyor. Bu anlarda ikili arasında duygusal bir bağ oluşsa da Serhan gitmek zorunda kalıyor. Oya ise sevdiği adamın ceketini koklayarak gözyaşı döküyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerim, Merve'yi köşeye sıkıştırdı. Kaçacak yer yok!

Sarmaşık’ta mükellef bir sofra, aslında ortada fokur fokur kaynayan bir kazan demek. Bu sofrada yemekler lezzetli, yalanlar bol soslu ve sırlar da bir o kadar iştah kabartıcı. Ama havada uçuşan sözler hiç de yenilip yutulacak cinsten değil! Bu kez ev sahipliğini Merve üstleniyor, davetliler birer birer yerlerini alıyor. Bir de davetsiz bir misafir var! Kerim yemeğe geldi ve resmen ateşle oynuyor. Diğer yanda Oya, cinayeti çözmek için yola çıktı. Ve işte! Cinayet aletini buldu! Hem de kimin evinde?! Üstelik Merve, Serhan ve Kerim arasında yeniden bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu defa neyi seçecek?

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