2019’un en akılda kalan olaylarından biri, Antalya’da lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için tüm Türkiye’nin seferber olmasıydı. Öykü’ye annesinden ilik nakledilmiş ama uyum sağlamamıştı. Öykü’yü hayatta tutabilmek için herkes zamanla yarıştı. 2 ayda 150 bin kişi bağışçı olmak için kan verdi. Öykü için uyumlu ilik bulunamadı ama onlarca hasta çocuk için bu kampanyada verilen kanlar sayesinde bağışçı bulundu ve hayata döndürüldü.

Halkta duyarlılık arttı

2015’te kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanması için kurulan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nin (TÜRKÖK) ilk 5 yıl için hedefi 250 bin bağışçıydı. Öykü’nün durumu halktaki duyarlılığı artırdı. Hedef 4 yılda geçildi, 650 bin bağışçıya ulaşıldı. 2015 yılından itibaren 6 bin 180 hasta ile eşleşme sağlandı, 1684’üne nakil yapıldı. Ayrıca 100’e yakın bağışçının iliği, yurt dışındaki hastalarla uyum sağladı.

Tüm çocuklar için

Öykü Arin , babasından alınan ilikle hayata tutundu. Anne Eylem Şen Yazıcı, “‘Öykü’ye Umut Ol’ kampanyasını sadece Öykü için değil tüm çocuklar için yaptık. Milyonları harekete geçirdik” dedi.