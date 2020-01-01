Öykü Arin Yazıcı'nın kampanyası binlerce hastaya umut oldu
Lösemi hastası 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan kök hücre bağışı kampanyası binlerce hastaya umut oldu. 2019 için 130 bin olan bağış hedefi Öykü sayesinde ikiye katlandı ve 260 bine çıktı. Sisteme kayıtlı bağışçı sayısı 650 bine ulaştı. Son 4 yılda 1684 hasta nakillerle sağlığına kavuştu.
2019’un en akılda kalan olaylarından biri, Antalya’da lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için tüm Türkiye’nin seferber olmasıydı. Öykü’ye annesinden ilik nakledilmiş ama uyum sağlamamıştı. Öykü’yü hayatta tutabilmek için herkes zamanla yarıştı. 2 ayda 150 bin kişi bağışçı olmak için kan verdi. Öykü için uyumlu ilik bulunamadı ama onlarca hasta çocuk için bu kampanyada verilen kanlar sayesinde bağışçı bulundu ve hayata döndürüldü.
Halkta duyarlılık arttı
2015’te kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanması için kurulan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nin (TÜRKÖK) ilk 5 yıl için hedefi 250 bin bağışçıydı. Öykü’nün durumu halktaki duyarlılığı artırdı. Hedef 4 yılda geçildi, 650 bin bağışçıya ulaşıldı. 2015 yılından itibaren 6 bin 180 hasta ile eşleşme sağlandı, 1684’üne nakil yapıldı. Ayrıca 100’e yakın bağışçının iliği, yurt dışındaki hastalarla uyum sağladı.
Tüm çocuklar için
Öykü Arin , babasından alınan ilikle hayata tutundu. Anne Eylem Şen Yazıcı, “‘Öykü’ye Umut Ol’ kampanyasını sadece Öykü için değil tüm çocuklar için yaptık. Milyonları harekete geçirdik” dedi.