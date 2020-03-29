Öykü Baştaş: Panik atak geçirdim

23 yaşındaki model Öykü Baştaş, henüz 19’undayken İtalya Milano’daki Gucci defilesine çıktıktan sonra karşılaştığı tepkileri anlattı. Topluma dayatılan standart güzellik tanımlamasına uymadığı için hakarete maruz kaldığını söyleyen model, “Ben bir Türk’ün başarısına sevinecekler diye düşünürken tam tersine ülkemde topa tutuldum. İnsanlar sürekli eleştirel ve ön yargılı yaklaşınca panik atak geçirmeye başladım. Biriyle konuşmakta zorlanıyordum. Dışarı çıkınca herkes bana bakıyor gibi hissediyordum” diye konuştu.

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