Pazar Postası Öykü Baştaş: Panik atak geçirdim

Öykü Baştaş: Panik atak geçirdim

Pazar Postası

Öykü Baştaş: Panik atak geçirdim

Dünyaca ünlü modacıların peşinden koştuğu Öykü Baştaş 19 yaşındayken İtalya Milano’daki Gucci defilesine çıktıktan sonra karşılaştığı tepkileri anlattı.

29 Mart 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

23 yaşındaki model Öykü Baştaş, henüz 19’undayken İtalya Milano’daki Gucci defilesine çıktıktan sonra karşılaştığı tepkileri anlattı. Topluma dayatılan standart güzellik tanımlamasına uymadığı için hakarete maruz kaldığını söyleyen model, “Ben bir Türk’ün başarısına sevinecekler diye düşünürken tam tersine ülkemde topa tutuldum. İnsanlar sürekli eleştirel ve ön yargılı yaklaşınca panik atak geçirmeye başladım. Biriyle konuşmakta zorlanıyordum. Dışarı çıkınca herkes bana bakıyor gibi hissediyordum” diye konuştu.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ayşegül Çınar: Sevgilim beni tehdit etti