Dünyaca ünlü modacıların defilelerine çıkan Öykü Baştaş modacı Cengiz Abazoğlu’nun adL markası için hazırladığı İlkbahar-Yaz Koleksiyonu için mankenlik yapacak. Öykü Baştaş, “Daha önce hiç görmediğiniz bir tarzda podyuma çıkacağım. 26 Mart’ta Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek defile için şimdiden çok heyecanlıyım, içim kıpır kıpır. Tepkileri merak ediyorum” diye konuştu.

'Türkiye'deki markalar beni istemiyor' demişti

Öykü Baştaş geçen yıl verdiği bir röportajda dünya markaları tarafından çok ilgi gördüğünü ancak Türkiye'deki yani kendi ülkesindeki markalardan hiç destek görmediğini söylemişti. Görünen o ki bu durum değişti.