Öykü Çelik: Aşk için her şeyden vazgeçebilirim

Nasıl bir hayat öykün var?

Annem ismimi koyarken, “Herkesin hayatı öyküdür, benim kızımın ismi de Öykü olsun” demiş. Gerçekten de birçok öykü oldu benim hayatımda. Öyle bir hayat yaşadım ki her senem farklı bir öykü gibi geçti. Mesela sektörden birçok arkadaşımla konuştuğumda hep oyuncu olmak istediklerini, hep bunu hayal ettiklerini söylüyorlar ama bende öyle olmadı. Hayatım tesadüflerle oldu.

Hayatında nasıl zorluklar yaşadın?

Allah büyük dert vermesin her şey insanlar için. İnsanlar çok büyük dertler yaşıyor. Ben onlar kadar sıkıntılar yaşamadım. Sevdiklerim hayatta, çok şükür sağlık problemim yok ama birçok travma yaşadım. İlk başlarda bu travmalarla mücadele ederken hep negatif taraftan bakıyordum ama bunlardan ders çıkarmayı öğrendim. Akışa bırakıp bütün dertler bizimmiş gibi bakmamalıyız. Her şey başka bir sonuca ulaştırıyor insanı.

20’LERİM BOL AKSİYONLI GEÇTİ, ŞİMDİ 30’LARIN ORTASINDAYIM VE HER ŞEYİN TADINI ÇIKARIYORUM

Şu sıralar nelerle meşgulsün?

Hayatım bu aralar gerçekten çok iyi. Çünkü çok sevdiğim bir işteyim, mutlu olduğum bir ilişkim var, sevdiklerim ve ben sağlıklıyız. O yüzden ilk başta huzurlu olmak önemli, insan huzurlu olunca mutlu olabiliyor. 20’lerim çok aksiyonlu geçmişti. Şimdi 30’ların ortasına geldim neredeyse her şeyin daha çok tadını çıkartıyorum, her şey bana daha iyi hissettiriyor. Hayatımın belki de en güzel dönemindeyim.

Gelenek ve göreneklerine ne kadar bağlısın?

Ahlaki açıdan çok bağlıyım. Çünkü bana kendimi doğru bir insan gibi hissettiriyor ve vicdani anlamda iyi hissetmemi sağlıyor. Ancak bazı geleneklerimizin gösterişe girdiğini düşünüyorum, bazıları çok gereksiz geliyor.

Mesela bir gün evlenme kararı aldığında, düğünündeki olmazsa olmaz şeyler neler olmalı?

Bir gün evlenme kararı alırsam sanırım düğün olmasını istemeyebilirim. Düğün organizasyonları bana çok korkutucu geliyor. Bence bu süreçte çiftler çok yıpranıyor. Tabii ki aileler için ya da insanların kendi hayalleri için yapılması gerekiyor ama ben, bir düğün yerine ailelerin olduğu bir yemeği tercih edebilirim. Böyle bir organizasyon beni gerebilir, o günün tadını çıkartamıyor olabilirim. Bir de çekimler dolayısıyla o kadar çok gelinlik giydim ki böyle bir hayalim yok.

İNSANLAR BENİM YANIMDA KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDER

Nasıl bir karakterin var?

Hiperaktifim, mutluluktan besleniyorum. Hep pozitif ve iyi enerjim vardır, yormam. Hırslı değil azimliyim. Başka insanlara karşı hırs yapmam çünkü bu beni zehirler, enerjimi bozar. Dürüstlüğe çok önem veririm. Elimi taşın altına koymaktan kaçmam. Cesaretliyimdir. Paraya, mala, mülke önem vermem. Paylaştıkça çoğaldığını düşünürüm ama bazen “Öykü acaba para biriktirebilen bir insan mı olsaydın?” diyorum. Sevgi bağı kurduğum insanlara çok bağlıyımdır. Koruyucu bir yapım var. İnsanlar benim yanımda kendini güvende hisseder.

DENK OLMAYAN ŞARTLARDA MAZLUMA YAPILAN İŞKENCE BENİ ÇOK ÜZÜYOR

Seni hayatta en çok üzen ve rahatsız eden şeyler nelerdir?

Beni en çok rahatsız eden şey saygısızlık. Buna tahammül edemem. Denk olmayan şartlarda mazluma yapılan işkence beni çok üzüyor. Bu bir çocuk, kadın, erkek ya da hayvan olabilir. Zulüm yapıldığını gördüğüm ya da hissettiğim zaman günüm çok kötü geçiyor. Kolay atlatamıyorum. Çünkü adalet duygum çok yüksek.

DEĞERİ HAK EDEN İNSAN BULMAK ÇOK ZOR

BULURSAN YAKALA VE BIRAKMA!

Biri için koşulsuz tüm fedakarlıkları yapabilecek biri misin?

Evet ama buradaki en önemli şey onun hak ediyor olması. Değeri hak eden insan bulmak çok zor. Bulursan yakala ve bırakma!

Ünlü olmanın birtakım kuralları var mı?

Tabii ki. Mesai saatleri dışındaysa; bir bankacının, kuryenin, öğretmenin ne iş yaptığını anlamanız zordur ama oyunculuk öyle değil. Oyunculuk tüm hayatınızı kapsayan bir meslek. Siz kapıyı açarken de, yolda yürürken de sette de oyuncusunuz. Dolayısıyla bunun kuralları oluyor. Çok rahat zamanınızda söylediğiniz ya da o an düşünmeden esprisini yaptığınız bir şey bile size sıkıntı verebilir.

ŞEFKAT GÖSTERMEYİ BİLMEYEN BİRİYLE YAPAMAM

Bir ilişkinin olmazsa olmazları nelerdir sana göre?

Kesinlikle saygı. Bunun ne demek olduğunu çok uzun zaman önce anladım. Saygısızlık bir süre sonra sevgiyi bitirebiliyor. Çok sevdiğiniz bir insandan nefret eder hale getirebiliyor. Ve tabii ki olması gereken şey sevgi ve şefkat İkisi de şart. Şefkat göstermeyi bilmeyen biriyle yapamam.

Aşık olduğun halini nasıl tanımlarsınız?

Yengeç burcuyum, aşktan çok besleniyorum. Sezen Aksu’yla aynı gün doğmuşuz. Aşk hayat enerjimi yükseltiyor. Şarkı söylüyorum ya da en olmadık yerlerde daha yüksek kahkahalar atıyorum. Benim için aşkın tanımı yol arkadaşlığı. Benim için aşk bile içinde şefkat barındırmalı.

Aşk için nelerden vazgeçersin?

Aşk insanın her zaman yakalayamadığı bir duygu. Doğru insana aşık olmak çok önemli. Benim için ilk başta doğru insan olması şart. Aşk için her şeyden vazgeçebilirim. Çünkü sevme ve sevilme isteği her duygudan üstün. Daha önce vazgeçtiğim şeyler oldu ama doğru insan olmadığına karar verip aşktan vazgeçtim. Aşkı doğru bir insanla yaşarsam sonuna kadar giderim.

KENDİMİ SEVİYORUM, KENDİMLE MUTLUYUM, KENDİMLE BARIŞIĞIM

Kendinle barışık mısın?

Kesinlikle. Doğru insan nasıl olmalıysa gerçekten öyle bir insan olmaya çalışıyorum. Yalan söylemem, kimseyi kırmam, çok fedakarım. Kendimi seviyorum, kendimle mutluyum, kendimle barışığım. Zaten kendimle barışık olmazsam kendi varlığımı kabul edemem.

TÜRK SEYİRCİSİNİN BÖYLE CESUR BİR DİZİYE İHTİYACI VARDI

Yeni dizin ‘Benim Hayatım’ için heyecanlı mısın?

Çoook! Cast ve senaryo çok başarılı; çekimler emek ve kalite içeriyor. Müziklerimiz de çok iyi. Çok cesur bir senaryomuz var. Hikaye bir anda insanı içine alıyor. Senaryoyu okurken neler olacak diye merakımdan çabucak bitirdim. Türk seyircisinin böyle bir diziye ihtiyacı vardı ve bu ihtiyaç giderilecek.

Hayat verdiğin Meral Uslu karakterini sevdin mi?

Hayat enerjime çok uygun. Kendisi aslında ters köşe bir karakter. İlk başta insanlara biraz sıkıntılı ve kötü gelebilir ama aslında çok haklı, çok doğru hatta bazen saf bir karakter. Bunlar beni çok etkiledi. Çünkü çok ince bir çizgi üzerinde oynadım. Oyuncu olarak kendi gelişimimi görmemi sağladı.

SÖZ KONUSU SEVDİKLERİM OLUNCA GEREKİRSE VAHŞİLEŞEBİLİRİM

Gerçekte sana ne kadar benziyor?

Herkesin hayatta kendisi için hayalleri, beklentileri vardır. Kendi hayat beklentilerimi karşılamış bir insanım ama Meral öyle değil. Dolayısıyla çok büyük bir hayal kırıklığı var. Ama kendisini hırstan parçalamamış. Hayat’ın halası olarak kendi adına başaramadıklarını Hayat’ın başarmasını istiyor. benim gibi sevdiklerini çok sahiplenen biri, ben de sevdiklerimi çok sahiplenirim. Söz konusu sevdiklerim olunca gerekirse vahşileşebilirim ve kendimden ödün verebilirim.