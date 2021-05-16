Magazin Öykü Çelik ayrılığın ardından ilk kez konuştu! İhanete mi uğradı?

Öykü Çelik ayrılığın ardından ilk kez konuştu! İhanete mi uğradı?

Magazin

Öykü Çelik ayrılığın ardından ilk kez konuştu! İhanete mi uğradı?

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, Survivor yarışması dönüşü evlilik teklifi aldığı emlak danışmanı İsmail Berhan’dan neden ayrıldı? Çelik evliliğe giden ilişkisinin bitmesinin ardından sessizliğini bozdu.

16 Mayıs 2021, Pazar 21:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Öykü Çelik, Survivor yarışması dönüşü kasım ayından beri aşk yaşadığı emlak danışmanı İsmail Berhan’dan evlilik teklifi almış ve sevgilisinin evinde kalmaya başlamıştı. 

Çelik, önceki hafta sevgilisinin hediye ettiği konuşulan cipiyle kameralara takılmış, parmağındaki 25 bin dolarlık yüzüğünün yanı sıra 42 bin dolarlık pırlanta taşlı pahalı saatiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.

Sevgilisiyle Bodrum’a tatile giden Çelik, döner dönmez sosyal medyadan ayrıldığını duyurdu ve açıklamasında şu satırlara yer verdi:

“İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlar ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. sevgiler..."

İhanete mi uğradı?

“Magazin Hattı”nın telefonla ulaştığı Öykü Çelik, “İhanete mi uğradınız, neden ani bir kararla ayrıldınız?” sorusuna sadece “Olmadı, yürütemedik” demekle yetindi.

Geçtiğimiz pazar arkadaşlarıyla görüntülen İsmail Berhan da yaşadığı ayrılıkla ilgili sadece “Hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
16 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Eski sevgiliye gönderilecek 10 şarkı
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Funda Duru
Su Soley: Oturmak insanı söndürür, çalıştıkça ışıldadığımı hissediyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
10 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
10 Mayıs haftasına astrolojik bakış: İyileşme zamanı!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Huzur istiyor
Suna Akyıldız
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pelin Akil'den Anıl Altan'a dikkat çeken yorum!