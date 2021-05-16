Öykü Çelik ayrılığın ardından ilk kez konuştu! İhanete mi uğradı?

Öykü Çelik, Survivor yarışması dönüşü kasım ayından beri aşk yaşadığı emlak danışmanı İsmail Berhan’dan evlilik teklifi almış ve sevgilisinin evinde kalmaya başlamıştı.

Çelik, önceki hafta sevgilisinin hediye ettiği konuşulan cipiyle kameralara takılmış, parmağındaki 25 bin dolarlık yüzüğünün yanı sıra 42 bin dolarlık pırlanta taşlı pahalı saatiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.

Sevgilisiyle Bodrum’a tatile giden Çelik, döner dönmez sosyal medyadan ayrıldığını duyurdu ve açıklamasında şu satırlara yer verdi:

“İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlar ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. sevgiler..."

İhanete mi uğradı?

“Magazin Hattı”nın telefonla ulaştığı Öykü Çelik, “İhanete mi uğradınız, neden ani bir kararla ayrıldınız?” sorusuna sadece “Olmadı, yürütemedik” demekle yetindi.

Geçtiğimiz pazar arkadaşlarıyla görüntülen İsmail Berhan da yaşadığı ayrılıkla ilgili sadece “Hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.