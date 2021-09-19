Magazin Öykü Çelik'ten annesiyle poz

Öykü Çelik'ten annesiyle poz

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Öykü Çelik'ten annesiyle poz

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, annesiyle fotoğrafını paylaştı. Çelik, takipçilerine, "Benziyor muyuz?" diye sordu.

19 Eylül 2021, Pazar 09:09 Son Güncelleme:
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İş insanı İsmail Berhan ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Öykü Çelik, geçtiğimiz aylarda sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Ancak çift kısa bir süre sonra yine ayrılık kararı almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, önceki gün annesiyle birlikte fotoğrafını paylaştı. Çelik, takipçilerine, "Benziyor muyuz?" diye sordu.

Meslektaşı Alara Bozbey, "Benzemek mi? Şanslısın ki güzelliğini annenden almışsın" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Annesine bak kızını al, maşallah güzeller" ve "Anneniz genç kız gibi" yorumunda bulundu.

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