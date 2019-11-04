Atv'de ekrana gelen "Sen Anlat Karadeniz" dizisinin yıldızı Öykü Gürman sosyal medya hesabı Instagram'dan atarlı bir paylaşım yaptı.

Fotoğrafının altına "Arkamızdan konuşup beste yapacağına, yüzüme konuş da düet yapalım" notunu düşen Gürman'ın kime gönderme yaptığı merak konusu oldu.

Bu sözler kime?

Oyuncu-şarkıcı Öykü Gürman Yavuz Bingöl ile, 4 Ağustos 2015'te evlenmişti. Ancak çift, sekiz ay süren evlilikleri 14 Nisan 2016'da sona ermişti. İkili arasında yapılan boşanma protokolü gereği; Yavuz Bingöl, eski eşi Öykü Gürman'a 100 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi olmak üzere toplam 200 bin TL tazminat ödeyecekti. Ancak Yavuz Bingöl'ün aradan geçen zamana rağmen tazminatları ödemediği öğrenildi. Bunun üzerine Öykü Gürman, avukatı aracılığıyla hukuki yollara başvurmuştu.

Öykü Gürman yaklaşık iki yıldır reklamcı Fatih İçmeli ile aşk yaşıyor.





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