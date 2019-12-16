Öyle bir şey oldu ki…
Merhaba. Aslında bir şey olmadı. Dikkatini çekmek için başlığı öyle koyduk. Bu satırları okuduğuna göre merak içindesin. Hemen gidermeye çalışalım.
İlk sorulması gereken soruyla başlayalım:
Biz kimiz?
Biz; güncel, eğitici, pozitif ve aktif haberlerle toplum yararına çalışan, olumluya odaklanan, iyiliğin peşinde olan, birlik bilincini artıran, gelişmek, öğrenmek, ilerlemek konularına dikkat çeken yayıncılarız. İçerik dilimiz, özel haberlerimiz ve zengin yazar kadromuz ile fark yaratıyoruz.
Ne yapıyoruz?
- Cinsiyetsiz, tarafsız, sosyal, farkındalığı artıran ve aktif yayıncılık
- Sosyal sorumluluk projeleri
- İnsanların bilmesi, öğrenmesi gereken içerikler
- Bilgilendirici, eğlendiren, öğreten videolar
- Sokaktaki, evlerimizdeki hayvan dostlarımız için içerikler
- Komünite kurguları
Ne yapmıyoruz?
İnsanlara hiçbir şey katmayan haberleri ‘bu okunur’ diyerek sunmuyoruz
İnsan bedenini bir meta olarak görmüyoruz
İletişim fakültelerindeki ilk ders olan ‘Kötü haber, iyi haberdir’ mottosunu tanımıyoruz
Okuyucuyu anlamsız başlıklarla kandırmıyoruz
Kime hitap ediyoruz?
Sana. Evet sana hitap ediyoruz.
Çünkü sen;
Aynı/benzer içerikleri okumaktan bıkan,
Haber alma beklentisi olan,
Temiz ve bilgilendirici içeriğe ulaşmaya çalışan,
Ufkunu genişletmek isteyen,
Bakış açısını olumluya çevirmek isteyen bir yurttaşsın.
İçerik Üretim & Sunuş Yöntemlerimiz neler?
- Kısa ve mobil uyumlu içerik üretimi
- Yazar & Muhabir haberleri ile içerik havuzu yapısı
- Ajans haberciliğinin özgün haberciliğe dönüşmesi
- Sosyal Medya platformlarına özel içerik üretimi
Video İçerik Üretim Yöntemlerimiz
- Sokak röportajları
- Günlük Yayın Akışı kurguları & Canlı yayınlar
- Röportaj serileri
- İnsan hikâyeleri
- Eğlenceli video formatları
Değerlerimiz
- Pozitif bakış açısı
- Fayda odaklılık
- Yenilikçi yaklaşım
- Adaletli tavır
- Özenli çalışma
Özel çalışmalarımız
-Senin oylarınla haftanın iyi haberini seçiyoruz
-Gündemdeki merak edilen konuları 8 soruda senin için özetliyoruz
-Sabah güne başlarken bilmen gereken her şeyi bir araya topluyoruz
-Akşam, o gün yaşanan tüm gelişmeleri özetliyoruz
-Her pazar akşamı o hafta yaşanan önemli gelişmeleri özetliyoruz
-Eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla etkileşim halinde kalıyoruz
Haber okumak, gündemi takip etmek, bilgilenmek, bilgilendirmek, farkındalığını artırmak için bize katıl!
Haydi! Bekliyoruz.