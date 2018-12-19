Öyle suça böyle ceza: Bambi izleyeceksin!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde bir hakim, yüzlerce geyiği öldüren bir kişiyi 1 yıl hapse mahkum etti ve yavru ceylan "Bambi" animasyon filmini izleme cezası verdi.

Yerel basınında çıkan habere göre, savcılık tarafından geyiklerin başlarını kestikten sonra cansız bedenlerini ormanda çürümeye bırakmakla suçlanan David Berry Jr, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BAMBİ 'CEZASI'

Lawrence bölgesi yargıcı Robert George, eyalet tarihinin en büyük kaçak geyik avcılığı vakalarından biri olarak görülen davada yargılanan Berry Jr'ın cezasına ek olarak, ilki 23 Aralık'ta olmak üzere, hapiste ayda en az bir kez Bambi izlemesine hükmetti.

Ceylan avlama suçundan mahkemeye çıkan dört kişiden diğer üçüne de toplamda 40 bin dolardan fazla para cezası verildi.



