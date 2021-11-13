Türkiye Oynamak için çamaşır makinesine giren Mert feci şekilde can verdi

Oynamak için çamaşır makinesine giren Mert feci şekilde can verdi

Türkiye

Oynamak için çamaşır makinesine giren Mert feci şekilde can verdi

Kastamonu’nun Araç ilçesinde çamaşır makinesine giren çocuk, annesinin makineyi çalıştırması sonucu yaşamını yitirdi.

13 Kasım 2021, Cumartesi 18:35 Son Güncelleme:
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Oğlu Mert Erdoğan’ın (5) çamaşır makinesine girdiğini fark etmeyen anne Nuran Erdoğan, makineyi çalıştırdı. Bir süre sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden annesi, makineyi durdurarak çocuğu çıkardı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, küçük Mert’i ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Küçük çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA

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