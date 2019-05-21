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Oynarken kaybolan küçük Kader'in derede cansız bedeni bulundu

Mardin'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Kader Tekçe'nin, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.

21 Mayıs 2019, Salı 08:29
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Oynarken kaybolan küçük Kader'in derede cansız bedeni bulundu

Merkez Artuklu ilçesi Kumlu Mahallesi'nde oturan Tekçe ailesinin kızları Kader, evlerinin önünde oynarken aniden kayboldu. Ailesi, küçük Kader'i bulamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Kader'i bulmak için mahallede çalışma başlattı.

Yapılan aramalarda, mahalleden geçen derede minik Kader'in cansız bedeni bulundu. 

Kader Tekçe'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne gönderildi.  DHA

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